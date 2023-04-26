Під Москвою горить науково-дослідницький інститут

Місцеві жителі повідомляють про пожежу на території науково-дослідницького інституту протипожежної оборони в Балашисі.

Анонімне джерело в екстренних службах РФ повідомило, що на території НДІ протипожежної оборони в Балашисі проводяться навчання.

За інформацією росіян, це випробування МНС. У відомстві повідомляють, що все під контролем.

Нагадаємо, нещодавно під Москвою горів завод "Квант", що займається виробництвом електронних приладів.

Також ми писали, що в центрі Москви в районі ТЕЦ сталося сильне задимлення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.