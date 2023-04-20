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Під Москвою горить завод, де виробляють електроніку зарубіжних компаній

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Зеленоград, Четвер 20 квітня 2023 17:17
Під Москвою горить завод, де виробляють електроніку зарубіжних компаній Ілюстративне фото: під Москвою горить завод, де виробляють електроніку зарубіжних компаній (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Зеленограді під Москвою розпочалася пожежа на заводі "Квант", що займається виробництвом електронних приладів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Mash.

У мережі оприлюднили фото, на яких можна побачити, що горить другий поверх триповерхової будівлі. Також видніється дим.

За непідтвердженою інформацією, усіх співробітників уже евакуювали з будівлі. Пожежі надали перший підвищений ранг.

Варто зауважити, що на заводі "Квант", зокрема, виробляють телевізори Xiaomi, Hyundai, Starwind та багато інших.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії на пластмасовому заводі спалахнула сильна пожежа.

Також ми писали, що в центрі Москви в районі ТЕЦ сталося сильне задимлення.

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