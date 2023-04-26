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Под Москвой горит научно-исследовательский институт

Фото иллюстративный (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 апреля, на территории научно-исследовательского института, расположенного под Москвой, начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Местные жители сообщают о пожаре на территории научно-исследовательского института противопожарной обороны в Балашихе.

Анонимный источник в экстренных службах РФ сообщил, что на территории НИИ противопожарной обороны в Балашихе проводятся учения.

По информации россиян, это испытание МЧС. В ведомстве сообщают, что все находится под контролем.

Напомним, недавно под Москвой горел завод "Квант", занимающийся производством электронных приборов.

Также мы писали, что в центре Москвы в районе ТЭЦ произошло сильное задымление.

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