Під Москвою чути вибухи: росіяни скаржаться на атаку невідомих дронів

Увечері пабліки почали писати, що невідомі дрони летять на Москву. Вибухи було чути щонайменше в підмосковній Каширі. Паралельно в соцмережах з'явилися кадри, на яких чутно і звуки дронів, і звуки вибухів.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін поки що ніяк не коментував ситуацію, а в Міноборони РФ відзвітували, що в період з 16:00 до 20:00 нібито збили 56 безпілотників, два з яких у Московській області. Загалом, згідно зі звітом, російська ППО нібито збила:

24 дрони - над територією Бєлгородської області;

17 дронів - над територією Брянської області;

5 дронів - над територією Тульської області;

3 дрони - над територією Курської області;

2 дрони - над територією Калузької області;

2 дрони - над територією Рязанської області;

2 дрони - над територією Московського регіону;

1 дрон - над територією Воронезької області.

Офіційних коментарів про наслідки в Підмосков'ї поки що не було.