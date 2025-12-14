UA

Під Москвою чути вибухи: росіяни скаржаться на атаку невідомих дронів

Фото: інформації про наслідки поки що не було (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю ввечері, 14 грудня, невідомі дрони атакують Підмосков'я. Росіяни скаржаться, що на підступах до Москви чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Увечері пабліки почали писати, що невідомі дрони летять на Москву. Вибухи було чути щонайменше в підмосковній Каширі. Паралельно в соцмережах з'явилися кадри, на яких чутно і звуки дронів, і звуки вибухів.

 

Тим часом мер Москви Сергій Собянін поки що ніяк не коментував ситуацію, а в Міноборони РФ відзвітували, що в період з 16:00 до 20:00 нібито збили 56 безпілотників, два з яких у Московській області. Загалом, згідно зі звітом, російська ППО нібито збила:

  • 24 дрони - над територією Бєлгородської області;
  • 17 дронів - над територією Брянської області;
  • 5 дронів - над територією Тульської області;
  • 3 дрони - над територією Курської області;
  • 2 дрони - над територією Калузької області;
  • 2 дрони - над територією Рязанської області;
  • 2 дрони - над територією Московського регіону;
  • 1 дрон - над територією Воронезької області.

Офіційних коментарів про наслідки в Підмосков'ї поки що не було.

Москва під ударом

Нагадаємо, у ніч на 11 грудня російські пабліки теж писали, що до Москви долітають невідомі дрони. На тлі цього в області було оголошено "червоний" рівень небезпеки, а аеропорти "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" і "Жуковський" тимчасово зупинили роботу.

Також ми писали, що 30 листопада на Москву теж летіли дрони, через що в московських аеропортах вводили обмеження. Тоді в Московській області було чути вибухи, а росЗМІ уточнювали, що прогриміли три вибухи в підмосковній Коломні.

МоскваПодмосковьеДрони