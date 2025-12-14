RU

Под Москвой слышны взрывы: россияне жалуются на атаку неизвестных дронов

Фото: информации о последствиях пока не было (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье вечером, 14 декабря, неизвестные дроны атакуют Подмосковье. Россия жалуются, что на подступах к Москве слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Вечером паблики стали писать, что неизвестные дроны летят на Москву. Взрывы были слышны как минимум в подмосковной Кашире. Параллельно в соцсетях появились кадры, на которых слышно и звуки дронов, и звуки взрывов.

 

Тем временем мер Москвы Сергей Собянин пока никак не комментировал ситуацию, а в Минобороны РФ отчитались, что в период с 16:00 до 20:00 якобы сбили 56 беспилотников, два из которых в Московской области. В целом, согласно отчету, российская ПВО якобы сбила:

  • 24 дрона - над территорией Белгородской области;
  • 17 дронов - над территорией Брянской области;
  • 5 дронов - над территорией Тульской области;
  • 3 дрона - над территорией Курской области;
  • 2 дрона - над территорией Калужской области;
  • 2 дрона - над территорией Рязанской области;
  • 2 дрона - над территорией Московского региона;
  • 1 дрон - над территорией Воронежской области.

Официальных комментариев о последствиях в Подмосковье пока не было.

Москва под ударом

Напомним, в ночь на 11 декабр российские паблики тоже писали, что до Москвы долетают неизвестные дроны. На фоне этого в области был объявлен "красный" уровень опасности, а аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" временно остановили работу.

Также мы писали, что 30 ноября на Москву тоже летели дроны, из-за чего в московских аэропортах вводили ограничения. Тогда в Московской области были слышны взрывы, а росСМИ уточняли, что прогремели три взрывы в подмосковной Коломне.

