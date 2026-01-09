Під Мирноградом штурмовики знайшли укриття окупантів на фермі та ліквідували їх

Зазначається, що росіяни вже шість місяців штурмують Мирноград та намагаються знайти слабкі місця в обороні міста. Загалом ситуація у Мирнограді залишається складною, окупанти зосередили біля міста понад 10 підрозділів.

Зокрема ворог накопичує сили на півдні та північно-східних околицях міста. При цьому окупанти з початку року значно знизили демонстративні відкриті штурми. Натомість росіяни роблять ставку на інфільтрацію до центральної частини Мирнограда.

"Для недопущення подальшого просування ворога тривають пошуково-ударні дії Сил оборони у Мирнограді та на підступах до міста", - зазначається у повідомленні.

Зокрема під час однієї з таких операцій українські військові виявили сили росіян на території фермерського господарства. Окупанти намагалися зосередити там війська, щоб надалі перерізати логістику та почати диверсії в тилу позицій українських підрозділів.

"Для маскування кілька груп окупантів тривалий час з певною періодичністю використовували інженерні комунікації об’єкту - фекальні ями. Після виявлення місця укриття окупантів у приміщенні фермерського господарства підрозділи 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ліквідували росіян", - зазначили в 7-му корпусі.