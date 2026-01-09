Під Мирноградом штурмовики знайшли укриття окупантів на фермі та ліквідували їх

Росіяни під Мирноградом відмовилися від тактики прямих штурмів, та збільшили зусилля з інфільтрації та накопичення сил. Нещодавно біля міста українські війська знищили росіян, які ховалися на фермі у фекальних ямах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Зазначається, що росіяни вже шість місяців штурмують Мирноград та намагаються знайти слабкі місця в обороні міста. Загалом ситуація у Мирнограді залишається складною, окупанти зосередили біля міста понад 10 підрозділів.
Зокрема ворог накопичує сили на півдні та північно-східних околицях міста. При цьому окупанти з початку року значно знизили демонстративні відкриті штурми. Натомість росіяни роблять ставку на інфільтрацію до центральної частини Мирнограда.
"Для недопущення подальшого просування ворога тривають пошуково-ударні дії Сил оборони у Мирнограді та на підступах до міста", - зазначається у повідомленні.
Зокрема під час однієї з таких операцій українські військові виявили сили росіян на території фермерського господарства. Окупанти намагалися зосередити там війська, щоб надалі перерізати логістику та почати диверсії в тилу позицій українських підрозділів.
"Для маскування кілька груп окупантів тривалий час з певною періодичністю використовували інженерні комунікації об’єкту - фекальні ями. Після виявлення місця укриття окупантів у приміщенні фермерського господарства підрозділи 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ліквідували росіян", - зазначили в 7-му корпусі.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 8 січня, на фронті відбулося 161 бойове зіткнення. Російські окупанти атакують на 10 напрямках, найбільше - на Покровському та Гуляйпільському. Загалом на Покровському напрямку було відбито 33 атаки ворога, в тому числі й під Мирноградом.
Українські війська утримують оборонні позиції в Мирнограді. Для підсилення можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до міста. При цьому ще 24 грудня в ЗСУ зазначали, що російські окупанти посилили тиск на Мирноград, оскільки взяти під свій контроль Покровськ їм не вдається.