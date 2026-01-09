Ворог тисне на 10 напрямках, понад 160 боїв за добу: Генштаб оновив карти фронту

Протягом минулої доби, 8 січня, на фронті відбулося 161 бойове зіткнення. Російські окупанти атакують на 10 напрямках, найбільше - на Покровському та Гуляйпільському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора російські загарбники завдали двох ракетних та 30 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 126 керованих авіабомб.

Крім цього, залучили для ураження 6482 дронів-камікадзе та здійснили 4042 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 160 - з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Юльївка, Різдвянка, Гірке, Верхня Терса, Любицьке, Дорожнянка та Залізничне Запорізької області; Затока Одеської області.

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА противника", - йдеться у звіті.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник здійснив 122 обстріли, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак противника в районах населених пунктів Бургуватка, Вільча, Фиголівка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Курилівки, Петропавлівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у напрямку населених пунктів Дробишеве, Лиман, Ставки та в районі Новоселівки.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Сіверська, Дронівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Вербове, Вишневе, Злагода, Рибне, Єгорівка, Січневе та у напрямках населених пунктів Іванівка й Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку росіян в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в районі Варварівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три атаки росіян у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.