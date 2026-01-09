Под Мирноградом штурмовики нашли укрытие оккупантов на ферме и ликвидировали их

Россияне под Мирноградом отказались от тактики прямых штурмов, и увеличили усилия по инфильтрации и накоплению сил. Недавно возле города украинские войска уничтожили россиян, которые прятались на ферме в фекальных ямах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Отмечается, что россияне уже шесть месяцев штурмуют Мирноград и пытаются найти слабые места в обороне города. В целом ситуация в Мирнограде остается сложной, оккупанты сосредоточили возле города более 10 подразделений.
В частности враг накапливает силы на юге и северо-восточных окраинах города. При этом оккупанты с начала года значительно снизили демонстративные открытые штурмы. Зато россияне делают ставку на инфильтрацию в центральную часть Мирнограда.
"Для недопущения дальнейшего продвижения врага продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны в Мирнограде и на подступах к городу", - отмечается в сообщении.
В частности, во время одной из таких операций украинские военные обнаружили силы россиян на территории фермерского хозяйства. Оккупанты пытались сосредоточить там войска, чтобы в дальнейшем перерезать логистику и начать диверсии в тылу позиций украинских подразделений.
"Для маскировки несколько групп оккупантов длительное время с определенной периодичностью использовали инженерные коммуникации объекта - фекальные ямы. После обнаружения места укрытия оккупантов в помещении фермерского хозяйства подразделения 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ликвидировали россиян", - отметили в 7-м корпусе.
Напомним, что за прошедшие сутки, 8 января, на фронте произошло 161 боевое столкновение. Российские оккупанты атакуют на 10 направлениях, больше всего - на Покровском и Гуляйпольском. Всего на Покровском направлении было отражено 33 атаки врага, в том числе и под Мирноградом.
Украинские войска удерживают оборонительные позиции в Мирнограде. Для усиления возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в город. При этом еще 24 декабря в ВСУ отмечали, что российские оккупанты усилили давление на Мирноград, поскольку взять под свой контроль Покровск им не удается.