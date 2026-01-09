Под Мирноградом штурмовики нашли укрытие оккупантов на ферме и ликвидировали их

Отмечается, что россияне уже шесть месяцев штурмуют Мирноград и пытаются найти слабые места в обороне города. В целом ситуация в Мирнограде остается сложной, оккупанты сосредоточили возле города более 10 подразделений.

В частности враг накапливает силы на юге и северо-восточных окраинах города. При этом оккупанты с начала года значительно снизили демонстративные открытые штурмы. Зато россияне делают ставку на инфильтрацию в центральную часть Мирнограда.

"Для недопущения дальнейшего продвижения врага продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны в Мирнограде и на подступах к городу", - отмечается в сообщении.

В частности, во время одной из таких операций украинские военные обнаружили силы россиян на территории фермерского хозяйства. Оккупанты пытались сосредоточить там войска, чтобы в дальнейшем перерезать логистику и начать диверсии в тылу позиций украинских подразделений.

"Для маскировки несколько групп оккупантов длительное время с определенной периодичностью использовали инженерные коммуникации объекта - фекальные ямы. После обнаружения места укрытия оккупантов в помещении фермерского хозяйства подразделения 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ликвидировали россиян", - отметили в 7-м корпусе.