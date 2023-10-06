Під Мінськом вночі пролунав вибух, підірвали залізницю, - "Гаюн"

Вчора, 5 жовтня, під Мінськом Білорусі, пролунав гучний вибух. Невідомі підірвали залізницю на станції Озерище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу " Білорускі Гаюн ".

Вибух пролунав близько о 23:20 в Колодящах, під Мінськом. Звук було чутно навіть в мікрорайонах, що розташовані за 8 кілометрів від населеного пункту.

"Вранці силовики почали опитувати місцевих жителів і їм повідомили, що це "був теракт на станції Озерище, підірвали залізницю", - пише "Гаюн".

Зокрема інформацію про вибух підтвердила спільнота залізничників Білорусі. Попередньо, підірвали під'їзні колії.

Фото: приблизне місце вибуху (t.me/Hajun_BY)

Згідно з даними каналу "МотолькоПомоги", вранці було оголошено в розшук по всій країні кількох чоловіків, які можуть бути причетними до вибуху.

"Це може означати, що вибух - це диверсія рейкових партизанів", - додає "Гаюн".

Роль Білорусі у війні РФ проти України

На початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація вдерлась на територію нашої країни в тому ж числі й з Білорусі. Тоді окупанти захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни деокупували території.

Також протягом усього періоду війни країна-окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.

Тим часом Білорусь вкотре продовжила спільні навчання з російськими терористами. Загальна кількість продовжень на даний момент становить 75 тижнів.