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Под Минском ночью раздался взрыв, подрвали железную дорогу, - "Гаюн"

Пятница 06 октября 2023 19:10
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Под Минском ночью раздался взрыв, подрвали железную дорогу, - "Гаюн" Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 5 октября, под Минском Беларуси, раздался громкий взрыв. Неизвестные подорвали железную дорогу на станции Озерище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн".

Взрыв раздался около 23:20 в Колодящах, под Минском. Звук был слышен даже в микрорайонах, расположенных в 8 километрах от населенного пункта.

"Утром силовики начали опрашивать местных жителей и им сообщили, что это "был теракт на станции Озерище, подорвали железную дорогу", - пишет "Гаюн".

В частности, информацию о взрыве подтвердило сообщество железнодорожников Беларуси. Предварительно подорвали подъездные пути.

Под Минском ночью раздался взрыв, подрвали железную дорогу, - &quot;Гаюн&quot;

Фото: приблизительное место взрыва (t.me/Hajun_BY)

Согласно данным канала "МотолькоПомощи", утром было объявлено в розыск по всей стране нескольких мужчин, которые могут быть причастны к взрыву.

"Это может означать, что взрыв - это диверсия рельсовых партизан", - добавляет "Гаюн".

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

В начале полномасштабного вторжения Российская Федерация вторглась на территорию нашей страны в том же числе и из Беларуси. Тогда оккупанты захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины деоккупировали территории.

Также в течение всего периода войны страна-оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.

Между тем Беларусь еще раз продолжила совместные учения с российскими террористами. Общее количество продлений на данный момент составляет 75 недель.

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