UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Під Львовом спалахнув пансіонат для пенсіонерів: що відомо

Фото: під Львовом спалахнув пансіонат (ДСНС)
Автор: РБК-Україна

У селі Брюховичі під Львовом вранці 11 серпня сталася пожежа в пансіонаті для людей похилого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС Львівської області.

"Під час евакуації вогнеборці врятували 65 осіб: 42 людей винесли, ще 23 вивели у спеціальних рятувальних пристроях", - йдеться у повідомленні пресс-служби.

Локалізувати вогонь вдалося близько 11 години, за 20 хвилин пожежу загасили.

На місці працювало 60 рятувальників, було залучено 14 одиниць спецтехніки.

Причину займання будівлі та всі обставини події встановлюють правоохоронці.

 Фото: рятувальники оперативно загасили вогонь (Facebook ДСНС)

Нагадаємо, на Харківщині напередодні горів дитсадок через ворожі обстріли. Особливо постраждав Чугуївський район.

Також недавно пожежа спалахнула у Дніпрі, внаслідок чого постраждали люди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська областьДСНСПожежа