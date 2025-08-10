Горів дитсадок і не тільки: дрони РФ масовано атакували Чугуїв на Харківщині

Російські окупанти масовано атакували Чугуївський район Харківської області в ніч на 10 серпня. Виникло п'ять пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Харківської області в Facebook.

Як зазначається, вночі кілька населених пунктів Чугуївського району зазнали масованої атаки ворожих донів. За даними ДСНС, внаслідок влучань зафіксовані п'ять пожеж.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що армія РФ застосувала вісім безпілотників. Завдано ударів по:

Чугуїв,

поблизу с. Роздольне Зміївської громади,

с. Мартове Печенізької громади,

с. Коробочкине Проліснянської громади.

Горіли дитячий дошкільний навчальний заклад, складська будівля, пожнивні залишки на полі та суха трава на відкритій місцевості. Обійшлось без жертв та постраждалих.