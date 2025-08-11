RU

Под Львовом вспыхнул пансионат для пенсионеров: что известно

Фото: под Львовом вспыхнул пансионат (ГСЧС)
Автор: РБК-Украина

В селе Брюховичи под Львовом утром 11 августа произошел пожар в пансионате для пожилых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Львовской области.

"Во время эвакуации пожарные спасли 65 человек: 42 человека вынесли, еще 23 вывели в специальных спасательных устройствах", - говорится в сообщении.

Локализовать огонь удалось около 11 часов, через 20 минут пожар потушили.

На месте работало 60 спасателей, было привлечено 14 единиц спецтехники.

Причину возгорания здания и все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Фото: спасатели оперативно потушили огонь (Facebook ГСЧС)

Напомним, на Харьковщине накануне горел детсад из-за вражеских обстрелов. Особенно пострадал Чугуевский район.

Также недавно пожар вспыхнул в Днепре, в результате чего пострадали люди.

