Под Львовом вспыхнул пансионат для пенсионеров: что известно

"Во время эвакуации пожарные спасли 65 человек: 42 человека вынесли, еще 23 вывели в специальных спасательных устройствах", - говорится в сообщении.

Локализовать огонь удалось около 11 часов, через 20 минут пожар потушили.

На месте работало 60 спасателей, было привлечено 14 единиц спецтехники.

Причину возгорания здания и все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.