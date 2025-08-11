ua en ru
Під Львовом спалахнув пансіонат для пенсіонерів: що відомо

Понеділок 11 серпня 2025 12:37
Під Львовом спалахнув пансіонат для пенсіонерів: що відомо
Автор: РБК-Україна

У селі Брюховичі під Львовом вранці 11 серпня сталася пожежа в пансіонаті для людей похилого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС Львівської області.

"Під час евакуації вогнеборці врятували 65 осіб: 42 людей винесли, ще 23 вивели у спеціальних рятувальних пристроях", - йдеться у повідомленні пресс-служби.

Локалізувати вогонь вдалося близько 11 години, за 20 хвилин пожежу загасили.

На місці працювало 60 рятувальників, було залучено 14 одиниць спецтехніки.

Причину займання будівлі та всі обставини події встановлюють правоохоронці.

Фото: рятувальники оперативно загасили вогонь (Facebook ДСНС)

Нагадаємо, на Харківщині напередодні горів дитсадок через ворожі обстріли. Особливо постраждав Чугуївський район.

Також недавно пожежа спалахнула у Дніпрі, внаслідок чого постраждали люди.

