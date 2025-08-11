Под Львовом вспыхнул пансионат для пенсионеров: что известно
Фото: под Львовом вспыхнул пансионат (ГСЧС)
В селе Брюховичи под Львовом утром 11 августа произошел пожар в пансионате для пожилых людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Львовской области.
"Во время эвакуации пожарные спасли 65 человек: 42 человека вынесли, еще 23 вывели в специальных спасательных устройствах", - говорится в сообщении.
Локализовать огонь удалось около 11 часов, через 20 минут пожар потушили.
На месте работало 60 спасателей, было привлечено 14 единиц спецтехники.
Причину возгорания здания и все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Фото: спасатели оперативно потушили огонь (Facebook ГСЧС)
Напомним, на Харьковщине накануне горел детсад из-за вражеских обстрелов. Особенно пострадал Чугуевский район.
Также недавно пожар вспыхнул в Днепре, в результате чего пострадали люди.