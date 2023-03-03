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Під Куп'янськом рятувальники понад тиждень не можуть дістати тіла загиблих через обстріли окупантів

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Харківська область, П'ятниця 03 березня 2023 16:26
Під Куп'янськом рятувальники понад тиждень не можуть дістати тіла загиблих через обстріли окупантів Фото: під Куп'янськом рятувальники понад тиждень не можуть дістати тіла загиблих через обстріли окупантів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти ведуть постійний обстріл громад неподалік Куп'янська. Через це українські рятувальники не можуть дістати з під завалів тіла загиблих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Куп'янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича Суспільному.

За його словами, працівники ДСНС не можуть дістати тіла двох загиблих жінок, які знаходяться під завалами адмінбудівлі у Дворічній. Він розповів, що як тільки рятувальники намагаються розбирати завали - росіяни починають обстріли.

"Там на разі немає можливості проводити роботи у зв’язку з постійними обстрілами. Для того, щоб там розбирати завали, потрібно спецтехніку заводити. Можливості такої немає, оскільки близько до лінії фронту. І як тільки починається рух - починаються обстріли. Поки що завали не розбирали", - сказав Канашевич.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти обстріляли Куп'янський район у четвер, 23 лютого. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення, ще двоє перебувають під завалами.

Нагадаємо, що в Куп'янській територіальній громаді оголосили про обов'язкову евакуацію дітей й маломобільних категорій населення.

У вівторок, 28 лютого, російські окупанти в черговий раз атакували Куп'янськ Харківської області. Місто зазнало обстрілів з РСЗВ, є загиблий.

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