Фото: під Куп'янськом рятувальники понад тиждень не можуть дістати тіла загиблих через обстріли окупантів (GettyImagеs)

Російські окупанти ведуть постійний обстріл громад неподалік Куп'янська. Через це українські рятувальники не можуть дістати з під завалів тіла загиблих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Куп'янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича Суспільному.