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Російська армія обстріляла Куп'янськ з РСЗВ: є загиблий

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Харків, Вівторок 28 лютого 2023 11:59
Російська армія обстріляла Куп'янськ з РСЗВ: є загиблий Фото: російська армія обстріляла Куп'янськ Харківської області з РСЗВ (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 28 лютого, російські окупанти в черговий раз атакували Куп'янськ Харківської області. Місто зазнало обстрілів з РСЗВ, є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника в Telegram.

"Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ з РСЗВ загинув місцевий мешканець 1959 року народження", - розповів він.

За його словами, чоловік отримав дуже серйозні осколкові поранення живота, які, на жаль, для нього стали летальними.

"Вкотре закликаю бути пильними та дбати про власну безпеку. Не ігноруйте сигнали тривоги, а під час обстрілів перебувайте в укриттях. Пам'ятайте, що "правило двох стін" може врятувати вас від ураження уламками", - додав Мельник.

Оновлено 11.47. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, через обстріл Куп'янська, в місті зруйновані житлові будинки, пошкоджено будівлю дитячого садка.

"Також під удар потрапив міський парк відпочинку. На жаль, загинув цивільний чоловік 63 років", - додав він.

Російська армія обстріляла Куп'янськ з РСЗВ: є загиблий

Очільник регіону попередив, що небезпека повторних обстрілів залишається високою.

Як повідомлялося, російські окупанти вранці 23 лютого завдали чергового удару по Куп'янську (Харківська область). Внаслідок обстрілу поранення отримали дві жінки.

Крім того, російські окупанти обстріляли Куп'янський район у четвер, 23 лютого. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення, ще двоє опинилися під завалами.

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