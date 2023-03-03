Под Купянском спасатели больше недели не могут достать тела погибших из-за обстрелов оккупантов
Российские оккупанты ведут постоянный обстрел общин неподалеку от Купянска. Из-за этого украинские спасатели не могут достать из-под завалов тела погибших.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича Общественного.
По его словам, работники ГСЧС не могут достать тела двух погибших женщин, которые находятся под завалами админздания в Двухлетнем. Он рассказал, что как только спасатели пытаются разбирать завалы – россияне начинают обстрелы.
"Там на данный момент нет возможности проводить работы в связи с постоянными обстрелами. Для того чтобы там разбирать завалы, нужно спецтехнику заводить. Возможности такой нет, поскольку близко к линии фронта. И как только начинается движение - начинаются обстрелы. Пока что завалы не разбирали", - сказал Канашевич.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты обстреляли Купянский район в четверг, 23 февраля. В результате атаки один человек получил ранения, еще двое находятся под завалами.
Напомним, что в Купянском территориальном обществе объявили об обязательной эвакуации детей и маломобильных категорий населения.
Во вторник, 28 февраля, российские оккупанты в очередной раз атаковали Купянск Харьковской области. Город подвергся обстрелам из РСЗО, есть погибший.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .