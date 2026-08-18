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Під Кропивницьким четверту добу не вщухає пожежа: населення попередили про небезпеку

12:20 18.08.2026 Вт
2 хв
Зафіксовано погіршення якості повітря
aimg Юлія Голованова
Під Кропивницьким четверту добу не вщухає пожежа: населення попередили про небезпеку Фото: Рятувальники намагаються приборкати вогонь (kr.dsns.gov.ua)
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Поблизу села Зоря Первозванівської громади Кіровоградської області уже четверту добу поспіль тліють колишні відстійники стічних вод. Дим дістався навіть до Кропивницького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС та допис глави Кіровоградської ОДА(ОВА) Андрія Райковича.

За словами рятувальників, вони працювали на місці події протягом усієї минулої ночі.

"Станом на 07:30 водою залито близько 2,8 га території карти відстійників. Роботи тривають", - наголосили в ДСНС.

Там також пояснилли, що через сильний вітер дим, спричинений тлінням, швидко поширюється та накриває навколишні села й обласний центр.

Під Кропивницьким четверту добу не вщухає пожежа: населення попередили про небезпеку

У Кропивницькому районі триває ліквідація пожежі на території недіючих відстійників (Фото: kr.dsns.gov.ua)

На цьому тлі рятувальники закликали місцеве наслення щільно зачинити всі вікна та двері й обмежити перебування на відкритому повітрі.

"Про перебіг ліквідації пожежі інформуватимемо надалі", - пообіцяли в ДСНС.

Під Кропивницьким четверту добу не вщухає пожежа: населення попередили про небезпеку

У Кропивницькому районі триває ліквідація пожежі на території недіючих відстійників (Фото: kr.dsns.gov.ua)

Як пояснив Райкович, йдеться про ліквідацію пожежі на недіючих відстійниках ОКВП "Дніпро-Кіровоград".

Він також уточнив, що площа тління наразі сягає 0,5 га.

"Продовжуйте дотримуватись найпростіших рекомендацій – зачиняйте вікна та двері, менше бувайте на вулиці, використовуйте захисні маски або респіратори, проводьте частіше вологе прибирання", - закликав глава ОДА.

Під Кропивницьким четверту добу не вщухає пожежа: населення попередили про небезпеку

У Кропивницькому районі триває ліквідація пожежі на території недіючих відстійників (Фото: kr.dsns.gov.ua)

Згодом він повідомив, що фахівці зафіксували у регіоні погіршення якості повітря. Так, вони виявили перевищення гранично допустимих концентрацій декількох речовин:

• формальдегіду - удвічі;
• пилу - у 1,5 раза;
• ангідриду сірчистого - у 1,3 раза.

Раніше РБК-Україна розповідало, що вибух акумулятора пробив стіну між квартирами у Львові й заблокував людей.

Також ми писали, що росіяни завдали ударів по приватному будинку на Одещині, внаслідок чого почалася пожежа.

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Більше по темі:
Кропивницький ДСНС Кіровоградська область Пожежа
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