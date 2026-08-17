Окупанти вдарили по приватному будинку на Одещині, спалахнула пожежа (фото)

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Російські окупанти вдарили по Одеській області. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОДА Олега Кіпера у Telegram.

"На Одещині внаслідок ворожої атаки уражено приватний житловий будинок. Повністю зруйновано дах будівлі, зайнялася пожежа", - розповів він. За його словами, вибухова хвиля також пошкодила прилеглі приватні будинки. Кіпер додав, що інформація щодо постраждалих внаслідок обстрілу уточнюється. На місці ворожого удару працюють всі відповідні служби. Фото: наслідки російського удару по Одещині (t.me/odeskaODA) Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеської області. Унаслідок удару було пошкоджено цивільне судно під прапором Республіки Того.