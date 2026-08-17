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Окупанти вдарили по приватному будинку на Одещині, спалахнула пожежа (фото)

18:14 17.08.2026 Пн
1 хв
Інформація щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки зараз уточнюється
aimg Валерій Ульяненко
Окупанти вдарили по приватному будинку на Одещині, спалахнула пожежа (фото) Фото: український рятувальник (facebook.com DSNSZP)
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Російські окупанти вдарили по Одеській області. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОДА Олега Кіпера у Telegram.

"На Одещині внаслідок ворожої атаки уражено приватний житловий будинок. Повністю зруйновано дах будівлі, зайнялася пожежа", - розповів він.

За його словами, вибухова хвиля також пошкодила прилеглі приватні будинки. Кіпер додав, що інформація щодо постраждалих внаслідок обстрілу уточнюється.

На місці ворожого удару працюють всі відповідні служби.

Окупанти вдарили по приватному будинку на Одещині, спалахнула пожежа (фото)Фото: наслідки російського удару по Одещині (t.me/odeskaODA)

Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеської області. Унаслідок удару було пошкоджено цивільне судно під прапором Республіки Того.

Напередодні, 16 серпня, російський реактивний безпілотник влучив у поштове відділення, розташоване в торговому центрі в передмісті Одеси. Через атаку постраждали 42-річна жінка та 32-річний чоловік.

Крім того, вчора окупанти повторно атакували цивільну інфраструктуру Одещини, застосувавши реактивний безпілотник. Він влучив у житловий сектор, внаслідок чого було повністю зруйновано два приватні будинки.

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