ua en ru
Вт, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Под Кропивницким четвертые сутки тушат пожар: население предупредили об опасности

12:20 18.08.2026 Вт
2 мин
Зафиксировано ухудшение качества воздуха
aimg Юлия Голованова
Под Кропивницким четвертые сутки тушат пожар: население предупредили об опасности Фото: Спасатели пытаются потушить огонь (kr.dsns.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Вблизи села Заря Первозвановской общины Кировоградской области уже четвертые сутки тлеют бывшие отстойники сточных вод. Дым добрался даже до Кропивницкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС и сообщение главы Кировоградской ОГА(ОВА) Андрея Райковича.

По словам спасателей, они работали на месте происшествия в течение всей минувшей ночи.

"По состоянию на 07:30 водой залито около 2,8 га территории карты отстойников. Работы продолжаются", - подчеркнули в ГСЧС.

Там также объяснили, что из-за сильного ветра дым, вызванный тлением, быстро распространяется и накрывает окрестные села и областной центр.

Под Кропивницким четвертые сутки тушат пожар: население предупредили об опасности

В Кропивницком районе продолжается ликвидация пожара (Фото: kr.dsns.gov.ua)

На этом фоне спасатели призвали местные населения плотно закрыть все окна и двери и ограничить пребывание на открытом воздухе.

"О ходе ликвидации пожара будем информировать в дальнейшем", - пообещали в ГСЧС.

Под Кропивницким четвертые сутки тушат пожар: население предупредили об опасности

В Кропивницком районе продолжается ликвидация пожара (Фото: kr.dsns.gov.ua)

Как объяснил Райкович, речь идет о ликвидации пожара на недействующих отстойниках ОКПП "Днепро-Кировоград".

Он также уточнил, что площадь тления в настоящее время достигает 0,5 га.

"Продолжайте соблюдать простейшие рекомендации - закрывайте окна и двери, меньше бывайте на улице, используйте защитные маски или респираторы, проводите чаще влажную уборку", - призвал глава ОГА.

Под Кропивницким четвертые сутки тушат пожар: население предупредили об опасности

В Кропивницком районе продолжается ликвидация пожара (Фото: kr.dsns.gov.ua)

Впоследствии он сообщил, что специалисты зафиксировали в регионе ухудшение качества воздуха. Так, онивыявили превышение предельно допустимых концентраций нескольких веществ:

• формальдегида - в два раза;
• пыли - в 1,5 раза;
• ангидрида сернистого - в 1,3 раза.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что взрыв аккумулятора пробил стену между квартирами во Львове и заблокировал людей.

Также мы писали, что россияне нанесли удары по частному дому в Одесской области, в результате чего начался пожар.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кропивницкий ГСЧС Кировоградская область Пожар
Новости
"Обязательно ответим": Зеленский отреагировал на ракетный удар по Печенегам
"Обязательно ответим": Зеленский отреагировал на ракетный удар по Печенегам
Аналитика
Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР