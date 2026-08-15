Вибух акумулятора пробив стіну між квартирами у Львові й заблокував людей

Вибух акумуляторно батареї спричинив пожежу і руйнацію стіни між квартирами, рятувальники врятували шістьох мешканців.

Уночі в квартирі багатоповерхівки у Львові вибухнула акумуляторна батарея. Коли рятувальники прибули на місце, з вікон квартири виривався густий чорний дим.

Через сильне задимлення чоловік у помешканні не міг вибратися самостійно - до нього дісталися по висувній драбині й евакуювали.

Фото: У Львові сталася пожежа через вибух акумуляторної батареї. (t.me/dsns_telegram)

Вибух зруйнував суміжну стіну між квартирами, через що в сусідньому помешканні опинилися заблокованими двоє дорослих і двоє дітей.

Рятувальники потрапили всередину по драбині й вивели людей назовні. Ще одну жінку через сильне задимлення евакуювали разом із поліцейськими.

Загалом урятували шістьох людей, серед них двоє дітей. Пожежу ліквідували. Після огляду медиками всі врятовані від госпіталізації відмовилися.