Під Києвом випав град розміром із куряче яйце (фото, відео)

У Київській області в четвер, 10 липня, випав великий град. Внаслідок негоди пошкоджено майно місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Відомо, що град пройшов у Бориспільському та Переяславському районах Київської області. Через стихію було пошкоджено дахи будинків та автомобілі. На опублікованих у мережі фото видно, що розмір градин сягав курячого яйця. Крім того, негоду супроводжував сильний вітер.

Ураган на заході України

Нагадаємо, кілька днів тому на заході України пройшов ураган. Зокрема, у Рівненській області було пошкоджено дахи 10 будинків, 13 населених пунктів залишилися без електропостачання.

У Львівській області сильний вітер повалив дерева.

Детальніше про наслідки - в матеріалі РБК-Україна.

Також 28 червня в Києві випав град. Повідомлялося, що в деяких районах столиці через зливу були затоплені вулиці.

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