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Под Киевом выпал град размером с куриное яйцо (фото, видео)

Киевская область, Четверг 10 июля 2025 20:50
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Под Киевом выпал град размером с куриное яйцо (фото, видео) Иллюстративное фото: под Киевом выпал крупный град (flickr by rhonda)
Автор: Иван Носальский

В Киевской области в четверг, 10 июля, выпал крупный град. В результате непогоды повреждено имущество местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Известно, что град прошел в Бориспольском и Переяславском районах Киевской области. Из-за стихии были повреждены крыши домов и автомобили.

На опубликованных в сети фото видно, что размер градин достигал куриного яйца. Кроме того, непогоду сопровождал сильный ветер.

Ураган на западе Украины

Напомним, несколько дней назад на западе Украины прошел ураган. В частности, в Ровенской области были повреждены крыши 10 домов, 13 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Во Львовской области сильный ветер повалил деревья.

Детальнее о последствиях - в материале РБК-Украина.

Также 28 июня в Киеве выпал град. Сообщалось, что в некоторых районах столицы из-за ливня были затоплены улицы.

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