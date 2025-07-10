Под Киевом выпал град размером с куриное яйцо (фото, видео)

В Киевской области в четверг, 10 июля, выпал крупный град. В результате непогоды повреждено имущество местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Известно, что град прошел в Бориспольском и Переяславском районах Киевской области. Из-за стихии были повреждены крыши домов и автомобили. На опубликованных в сети фото видно, что размер градин достигал куриного яйца. Кроме того, непогоду сопровождал сильный ветер.

Ураган на западе Украины

Напомним, несколько дней назад на западе Украины прошел ураган. В частности, в Ровенской области были повреждены крыши 10 домов, 13 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Во Львовской области сильный ветер повалил деревья.

Детальнее о последствиях - в материале РБК-Украина.

Также 28 июня в Киеве выпал град. Сообщалось, что в некоторых районах столицы из-за ливня были затоплены улицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.