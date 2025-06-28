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Київ накрив град з грозою: в окремих районах затопило вулиці

Субота 28 червня 2025 16:57
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Київ накрив град з грозою: в окремих районах затопило вулиці Фото: через прогнозовану негоду в столиці тимчасово проспустять головний прапор України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні вдень, 28 червня, Київ накрив град з грозою. Внаслідок цього подекуди затопило вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зокрема, сильний дощ в столиці почався приблизно о 16:00. Паралельно в мережі стали з'являтися кадри, на яких видно, що місто накрив град з грозою.

Місцеві канали пишуть, що в окремих районах Києва навіть затопило вулиці. Зокрема, на вулиці Гарматній через дощ утворився умовний "водоспад".

Тим часом у КМДА повідомили, що через прогнозовану негоду в столиці тимчасово проспустять головний прапор України.

"За інформацією КО "Київзеленбуд", щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов", - йдеться у повідомленні.

Також там додали, що за прогнозами Укргідрометцентру до кінця доби 28 червня та впродовж доби 29 червня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Попередження синоптиків

Нагадаємо, кілька годин тому синоптики попередили, що завтра на частину регіонів України чекають небезпечні метеорологічні явища. У більшості північних, центральних і південних областях очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду.

Детальніше про попередження - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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