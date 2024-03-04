UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Києвом вибухнув будинок: є постраждала (фото, відео)

Фото: під Києвом вибухнув будинок (kv.dsns.gov.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Сьогодні, 4 березня, під Києвом у селищі Трипілля стався вибух будинку. Внаслідок інциденту постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

За словами рятувальників, відбувся вибух, який спричинив пожежу та руйнування приватного житлового будинку.

Внаслідок інциденту травм зазнала 70-річна жінка.

"Пожежу ліквідовано о 06:35. На події працювало 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки", - повідомляють рятувальники.

Як зазначають в ДСНС, наразі встановлюється причина вибуху в житловому будинку.

Фото: під Києвом вибухнув будинок (kv.dsns.gov.ua)

 

Пожежі у Києві та області

Нагадаємо, у Києві нещодавно сталась пожежа в гімназії. Дітей та вчителів довелося евакуювати.

Також у Києві стався вибух у дев'ятиповерхівці у Святошинському районі, внаслідок чого загинув 16-річний підліток.

Зазначимо, якість повітря у Києві погіршилася. Причиною цьому могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьПожежа