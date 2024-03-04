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Под Киевом взорвался дом: есть пострадавшая (фото, видео)

Фото: под Киевом взорвался дом (kv.dsns.gov.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Сегодня, 4 марта, под Киевом в поселке Триполье произошел взрыв дома. В результате инцидента пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По словам спасателей, произошел взрыв, повлекший пожар и разрушение частного жилого дома.

В результате инцидента травмы получила 70-летняя женщина.

"Пожар ликвидирован в 06:35. На происшествии работало 9 человек личного состава и 2 единицы техники", - сообщают спасатели.

Как отмечают в ГСЧС, устанавливается причина взрыва в жилом доме.

Фото: под Киевом взорвался дом (kv.dsns.gov.ua)

 

Пожары в Киеве и области

Напомним, в Киеве недавно произошел пожар в гимназии. Детей и учителей пришлось эвакуировать.

Также в Киеве произошел взрыв в девятиэтажке в Святошинском районе , в результате чего погиб 16-летний подросток.

Отметим, качество воздуха в Киеве ухудшилось. Причиной этому былипожары в Киевской области и слабый ветер.

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Киевская областьПожар