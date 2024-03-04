Под Киевом взорвался дом: есть пострадавшая (фото, видео)

Пожары в Киеве и области

Напомним, в Киеве недавно произошел пожар в гимназии. Детей и учителей пришлось эвакуировать.

Также в Киеве произошел взрыв в девятиэтажке в Святошинском районе , в результате чего погиб 16-летний подросток.

Отметим, качество воздуха в Киеве ухудшилось. Причиной этому былипожары в Киевской области и слабый ветер.

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