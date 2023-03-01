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Під Києвом вантажний потяг зійшов з колії

Фото: вантажний потяг зійшов з колії на одному з переїздів у місті Бориспіль (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вантажний потяг зійшов з колії на одному з переїздів у місті Бориспіль. У зв'язку з цим там обмежено рух інших поїздів та автомобілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Інцидент трапився ввечері середи, 1 березня, на переїзді на вулиці Привокзальна. Через це обмежено рух потягів у напрямку міського вокзалу.

"На переїзді на вулиці Привокзальна зійшов потяг з рейок. Обирайте альтернативні шляхи руху", - сказано в повідомленні.

Чи постраждав хтось під час аварії - наразі не відомо.

Пізніше у патрульній поліції розповіли, що аварія трапилась близько 20:00. На переїзди з колії зійшов вантажний потяг. В результаті цього одна колісна пара знаходиться поза межею колії. На щастя вагони були порожні і перекидання не допущено.

Фото: вантажний потяг зійшов з колії на одному з переїздів у місті Бориспіль (t.me/borik_officially)

Нагадаємо, вчора ввечері у Греції пасажирський потяг зіштовхнувся із вантажним. Внаслідок чого загинули щонайменше 36 людей, ще 85 осіб отримали поранення. Поки невідомо, що саме спричинило аварію, внаслідок якої чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, а два з них спалахнули.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народу Греції через трагедію.

У свою чергу, українські дипломати перевіряють інформацію про те, чи є українці серед постраждалих внаслідок зіткнення поїздів у Греції.

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Бориспільпотяг