Під Києвом вантажний потяг зійшов з колії

Інцидент трапився ввечері середи, 1 березня, на переїзді на вулиці Привокзальна. Через це обмежено рух потягів у напрямку міського вокзалу.

"На переїзді на вулиці Привокзальна зійшов потяг з рейок. Обирайте альтернативні шляхи руху", - сказано в повідомленні.

Чи постраждав хтось під час аварії - наразі не відомо.

Пізніше у патрульній поліції розповіли, що аварія трапилась близько 20:00. На переїзди з колії зійшов вантажний потяг. В результаті цього одна колісна пара знаходиться поза межею колії. На щастя вагони були порожні і перекидання не допущено.

Фото: вантажний потяг зійшов з колії на одному з переїздів у місті Бориспіль (t.me/borik_officially)