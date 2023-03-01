Под Киевом грузовой поезд сошел с колеи

Грузовой поезд сошел с рельсов на одном из переездов в городе Борисполь. В этой связи там ограничено движение других поездов и автомобилей.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.

Фото: грузовой поезд сошел с пути на одном из переездов в городе Борисполь (t.me/borik_officially)

Пострадал ли кто-то во время аварии - пока неизвестно.

"На переезде на улице Привокзальная сошел поезд с рельсов. Выбирайте альтернативные пути движения", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером среды, 1 марта, на переезде по улице Привокзальная. Из-за этого ограничено движение поездов в направлении городского вокзала.

Напомним, вчера вечером в Греции пассажирский поезд столкнулся с грузовым. В результате чего погибли по меньшей мере 36 человек, еще 85 человек получили ранения. Пока неизвестно, что именно вызвало аварию, в результате которой четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, а два из них вспыхнули.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Греции из - за трагедии.

В свою очередь, украинские дипломаты проверяют информацию о том, есть ли украинцы среди пострадавших в результате столкновения поездов в Греции.

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