Народ України поділяє біль. Зеленський висловив співчуття Греції через зіткнення потягів

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народу Греції через зіткнення потягів, що призвело до численних жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Twitter .

"Висловлюю щирі співчуття президенту Греції Катерині Сакелларопулу і грецькому народу у зв’язку із людськими жертвами внаслідок залізничної катастрофи, що сталася в Греції. Народ України поділяє біль родин загиблих", - написав він.

Зеленський також побажав швидкого одужання усім постраждалим.

Нагадаємо, вчора ввечері у Греції пасажирський потяг зіштовхнувся з вантажним. Внаслідок цього загинули щонайменше 38 людей, 85 людей отримали поранення.

Українські дипломати перевіряють, чи є серед постраждалих українці.

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