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Народ України поділяє біль. Зеленський висловив співчуття Греції через зіткнення потягів

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Середа 01 березня 2023 11:33
Народ України поділяє біль. Зеленський висловив співчуття Греції через зіткнення потягів Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народу Греції через зіткнення потягів, що призвело до численних жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Twitter.

"Висловлюю щирі співчуття президенту Греції Катерині Сакелларопулу і грецькому народу у зв’язку із людськими жертвами внаслідок залізничної катастрофи, що сталася в Греції. Народ України поділяє біль родин загиблих", - написав він.

Зеленський також побажав швидкого одужання усім постраждалим.

Нагадаємо, вчора ввечері у Греції пасажирський потяг зіштовхнувся з вантажним. Внаслідок цього загинули щонайменше 38 людей, 85 людей отримали поранення.

Українські дипломати перевіряють, чи є серед постраждалих українці.

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