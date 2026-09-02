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Під Києвом погіршилася якість повітря: де варто зачинити вікна

11:42 02.09.2026 Ср
1 хв
В ОВА назвали причину погіршення якості повітря
aimg Олена Чупровська
Під Києвом погіршилася якість повітря: де варто зачинити вікна Фото: на Київщині погіршилась якість повітря (Getty Images)
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У населених пунктах Іванків та Бориспіль на Київщині тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Що показав моніторинг

За результатами цілодобових спостережень, основним забруднювачем зараз є дрібнодисперсний пил у помірних концентраціях. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень.

Що радять фахівці

До покращення ситуації радять:

  • тримати вікна зачиненими;
  • обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
  • пити достатньо води;
  • за наявності очищувача повітря вмикати його на максимальній потужності.

Ситуація в інших районах Київщини

В інших населених пунктах, де ведеться моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі не зафіксовано. Рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону.

Нагадаємо, вночі проти 2 вересня Росія атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" і Х-59/69, а також випустила 174 ударні безпілотники.

Протиповітряна оборона тоді знищила або подавила 141 ворожу ціль.

Тим часом, зранку 2 вересня ворожий дрон влучив у житловий будинок у Шевченківському районі Києва, унаслідок чого спалахнула пожежа та постраждали люди.

У Голосіївському районі того ж дня загорілася територія навчального закладу.

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