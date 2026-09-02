Під Києвом погіршилася якість повітря: де варто зачинити вікна
У населених пунктах Іванків та Бориспіль на Київщині тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Що показав моніторинг
За результатами цілодобових спостережень, основним забруднювачем зараз є дрібнодисперсний пил у помірних концентраціях. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень.
Що радять фахівці
До покращення ситуації радять:
- тримати вікна зачиненими;
- обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
- пити достатньо води;
- за наявності очищувача повітря вмикати його на максимальній потужності.
Ситуація в інших районах Київщини
В інших населених пунктах, де ведеться моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі не зафіксовано. Рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону.
Нагадаємо, вночі проти 2 вересня Росія атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" і Х-59/69, а також випустила 174 ударні безпілотники.
Протиповітряна оборона тоді знищила або подавила 141 ворожу ціль.
Тим часом, зранку 2 вересня ворожий дрон влучив у житловий будинок у Шевченківському районі Києва, унаслідок чого спалахнула пожежа та постраждали люди.
У Голосіївському районі того ж дня загорілася територія навчального закладу.