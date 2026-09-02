Під Києвом погіршилася якість повітря: де варто зачинити вікна

У населених пунктах Іванків та Бориспіль на Київщині тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію .

Що показав моніторинг

За результатами цілодобових спостережень, основним забруднювачем зараз є дрібнодисперсний пил у помірних концентраціях. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень.

Що радять фахівці

До покращення ситуації радять:

тримати вікна зачиненими;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря вмикати його на максимальній потужності.

Ситуація в інших районах Київщини

В інших населених пунктах, де ведеться моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі не зафіксовано. Рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону.

Нагадаємо, вночі проти 2 вересня Росія атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" і Х-59/69, а також випустила 174 ударні безпілотники.