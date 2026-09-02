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Под Киевом ухудшилось качество воздуха: где следует закрыть окна

11:42 02.09.2026 Ср
1 мин
В ОВА назвали причину ухудшения качества воздуха
aimg Елена Чупровская
Под Киевом ухудшилось качество воздуха: где следует закрыть окна Фото: в Киевской области ухудшилось качество воздуха (Getty Images)
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В населенных пунктах Иванков и Борисполь в Киевской области временно ухудшилось качество атмосферного воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Что показал мониторинг

По результатам круглосуточных наблюдений, основным загрязнителем сейчас является мелкодисперсная пыль в умеренных концентрациях. Он может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у людей, чувствительных к раздражению.

Что советуют специалисты

К улучшению ситуации советуют:

  • держать окна закрытыми;
  • ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
  • пить достаточно воды;
  • при наличии воздухоочистителя включать его на максимальной мощности.

Ситуация в других районах Киевской области

В других населенных пунктах, где ведется мониторинг, превышения допустимого содержания химических и биологических веществ в воздухе не зафиксированы. Уровень гамма-излучения в области соответствует естественному фону.

Напомним, ночью против 2 сентября Россия атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и Х-59/69, а также выпустила 174 ударных беспилотника.

Противовоздушная оборона тогда уничтожила или подавила 141 враждебную цель.

Тем временем утром 2 сентября вражеский дрон попал в жилой дом в Шевченковском районе Киева, в результате чего вспыхнул пожар и пострадали люди. .

В Голосеевском районе в тот же день загорелась территория учебного заведения.

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