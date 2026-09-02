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У Києві через атаку горить 6-поверхівка та навчальний заклад, є постраждалі

11:17 02.09.2026 Ср
2 хв
Що відомо про новий удар ворога?
aimg Юлія Капітонова
У Києві через атаку горить 6-поверхівка та навчальний заклад, є постраждалі Фото: Рятувальники прямують на місце влучання (Getty Images)
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2 вересня російські окупанти вдарили дроном по Шевченківському району Києва.

Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"У Шевченківському районі, внаслідок влучання БпЛА, загоряння в 6-поверховому житловому будинку", - уточнив мер.

За його словами, екстрені служби уже прямують на місце ворожого удару.

У КМВА згодом повідомили, що в Шевченківському районі пошкоджено медичний заклад.

Також внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі виникло загоряння на території навчального закладу.

"У Шевченківському районі, де БпЛА влучив у 6-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування будівлі. Також неподалік загоряння в триповерховій будівлі", - додав мер.

В "Укрзалізниці" заявили, що наразі влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було.

Варто зазначити, що о 10:35 Кличко повідомив про роботу сили ППО на правому березі столиці.

На цьому тлі він закликав містян залишатися в безпечних місцях.

Оновлено о 11:26

У У КМВА заявили, що наразі відомо про трьох постраждалих від ворожої атаки.

Їм надається медична допомога.

Оновлено о 11:31

За словами Кличка, до чотирьох осіб наразі зросла кількість постраждалих у Києві.

"Двох поранених медики госпіталізували, іншим надають допомогу амбулаторно", - заявив він.

Оновлено о 11:55

Мер повідомив, що до пʼяти збільшилася кількість постраждалих. Він також уточнив, що лікарнях міста наразі знаходяться троє поранених.

"Пошкоджене внаслідок атаки приміщення одного з медзакладів - повибивало частину вікон. Постраждалих серед пацієнтів і персоналу, попередньо, немає", - додав Кличко.

Оновлено о 12:11

Мер столиці заявив, що наразі відомо вже про 7 постраждалих.

За його словами, 5 поранених медики госпіталізували.

"Екстрені служби працюють на місцях влучань у Шевченківському районі міста", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, вранці 2 вересня у столиці спалахнула пожежа після удару ворога. Відомо, що вогонь гасили в Голосіївському районі.

Також ми повідомляли, що вчора РФ били дронами по Києву. В Подільському районі вирував вогонь на верхніх поверхах 16-поверхового будинку.

Окрім того, 1 вересня противник атакував дронами Вишневе Київської області. Внаслідок удару в місті зруйновано два таунхауси.

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Київ Пожежа Атака дронів
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