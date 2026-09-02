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Летіли "Іскандери", "Бандеролі" та майже 200 дронів: як ППО відбила нічну атаку РФ

09:32 02.09.2026 Ср
2 хв
Є "прильоти" та збиття
aimg Олена Чупровська
Летіли "Іскандери", "Бандеролі" та майже 200 дронів: як ППО відбила нічну атаку РФ Фото: Росія вдарила по Україні ракетами і 174 дронами (Getty Images)
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Уночі проти 2 вересня Росія завдала масованого удару по Україні - ракетами та понад 170 дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.

Чим атакувала Росія

Ворог застосував дві балістичні ракети "Іскандер-М", запущені з тимчасово окупованого Криму, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, випущені з повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Крім того, РФ випустила по Україні 174 ударні безпілотники:

  • Shahed - близько половини з них - реактивні модифікації;
  • S8000 "Бандероль";
  • Гербера;
  • дрони-імітатори "Пародія".

Дрони летіли з трьох напрямків - Орел, тимчасово окупований Донецьк та Гвардійське в окупованому Криму. Головними цілями атаки стали Одещина та Київщина.

Летіли &quot;Іскандери&quot;, &quot;Бандеролі&quot; та майже 200 дронів: як ППО відбила нічну атаку РФФото: як впоралась ППО з нічною атакою РФ (t.me/kpszsu)

Станом на 08:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 141 ворожу ціль - 3 дрони-приманки S8000 "Бандероль" і 138 Shahed, Гербер та безпілотників інших типів.

Наслідки атаки

Уламки ракет і збитих дронів впали у 16 локаціях, ще в чотирьох місцях зафіксували падіння уламків збитих цілей. Частина ворожих засобів ураження до своїх цілей не долетіла - обставини цього уточнюють.

У повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.

Нагадаємо, вранці 2 вересня в Голосіївському районі Києва виникла пожежа після падіння уламків збитого безпілотника. За його словами, подібна пожежа сталася і напередодні ввечері в тому ж районі, а в Соломʼянському районі тоді загорівся приватний будинок.

Попередньої ночі значних руйнувань зазнала і Одеса: за даними Одеської обласної військової адміністрації, пошкоджено 24-поверховий житловий будинок, офісні будівлі та два навчальні заклади.

Постраждали восьмеро людей, серед них - пʼятирічна дитина.

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