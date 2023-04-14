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Під Києвом може бути гучно: працюватимуть сапери

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Київська область, П'ятниця 14 квітня 2023 16:11
Під Києвом може бути гучно: працюватимуть сапери Фото: під Києвом може бути гучно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У п'ятницю, 14 квітня, у Київській області будуть знищувати вибухонебезпечні предмети. Тому мешканці можуть чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

Сьогодні у Вишгородському районі сьогодні сапери ДСНС проведуть ліквідацію ВНП.

Роботи планові, тому мешканців просять зберігати спокій у разі вибухів.

Зазначимо, що вчора у Київській області також знищували вибухонебезпечні предмети.

Окрім того, нещодавно у лісі в Вишгородському районі чоловік виявив реактивну протитанкову гранату.

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