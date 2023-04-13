Може бути "гучно". Жителів Київської області попередили про вибухи

У Київській області, зокрема на околицях столиці, сьогодні можуть пролунати вибухи. Жителів попередили про планові роботи та закликали не панікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

У зв'язку з чим в ОВА закликали місцевих жителів зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

"У Вишгородському районі сьогодні, 13 квітня, пройде ліквідація вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно в Київській області вже знищували вибухонебезпечні предмети. Тоді роботи також проводились у Вишгородському районі.

Нагадаємо, вчора, 12 квітня в Полтавській області проводили військові навчання.

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