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Може бути "гучно". Жителів Київської області попередили про вибухи

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Київська область, Четвер 13 квітня 2023 10:27
Може бути "гучно". Жителів Київської області попередили про вибухи Фото: жителів Київської області попередили про вибухи (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Київській області, зокрема на околицях столиці, сьогодні можуть пролунати вибухи. Жителів попередили про планові роботи та закликали не панікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

"У Вишгородському районі сьогодні, 13 квітня, пройде ліквідація вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з чим в ОВА закликали місцевих жителів зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, що нещодавно в Київській області вже знищували вибухонебезпечні предмети. Тоді роботи також проводились у Вишгородському районі.

Нагадаємо, вчора, 12 квітня в Полтавській області проводили військові навчання.

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