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Под Киевом может быть громко: будут работать саперы

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Киевская область, Пятница 14 апреля 2023 16:11
Под Киевом может быть громко: будут работать саперы Фото: под Киевом может быть громко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В пятницу, 14 апреля, в Киевской области будут уничтожаться взрывоопасные предметы. Потому жители могут слышать звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

Сегодня в Вышгородском районе сегодня саперы ГСЧС проведут ликвидацию ВНП.

Работы плановые, поэтому жителей просят сохранять спокойствие при взрывах.

Отметим, что вчера в Киевской области также уничтожали взрывоопасные предметы.

Кроме того, недавно в лесу в Вышгородском районе мужчина обнаружил реактивную противотанковую гранату.

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