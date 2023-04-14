Под Киевом может быть громко: будут работать саперы
В пятницу, 14 апреля, в Киевской области будут уничтожаться взрывоопасные предметы. Потому жители могут слышать звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.
Сегодня в Вышгородском районе сегодня саперы ГСЧС проведут ликвидацию ВНП.
Работы плановые, поэтому жителей просят сохранять спокойствие при взрывах.
Отметим, что вчера в Киевской области также уничтожали взрывоопасные предметы.
Кроме того, недавно в лесу в Вышгородском районе мужчина обнаружил реактивную противотанковую гранату.
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