Під Києвом двоє підлітків на Skoda та BMW потрапили в трагічну ДТП

У Переяславі на Київщині сталася смертельна аварія за участю двох неповнолітніх водіїв. 17-річний хлопець за кермом Skoda отримав тяжкі травми і помер у лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.
Аварія трапилася сьогодні близько 14:30 на перехресті в Переяславі. 15-річний водій BMW зіткнувся зі Skoda під керуванням 17-річного хлопця. Керманич Skoda отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер у лікарні.
Слідчі розпочали розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України:
