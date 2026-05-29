Під Києвом двоє підлітків на Skoda та BMW потрапили в трагічну ДТП

21:34 29.05.2026 Пт
1 хв
Обом водіям не було 18 років і тепер слідство з'ясовує, хто відпустив їх за кермо
aimg Валерія Абабіна
Фото: Під Києвом сталася трагічна ДТП (kv.npu.gov.ua)

У Переяславі на Київщині сталася смертельна аварія за участю двох неповнолітніх водіїв. 17-річний хлопець за кермом Skoda отримав тяжкі травми і помер у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Аварія трапилася сьогодні близько 14:30 на перехресті в Переяславі. 15-річний водій BMW зіткнувся зі Skoda під керуванням 17-річного хлопця. Керманич Skoda отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер у лікарні.

Слідчі розпочали розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 286 - порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини;
  • ст. 287 - випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації;
  • ст. 166 - злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Фото: (kv.npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло про смертельну ДТП на Київщині також на участі неповнолітніх. 3 травня у селі Гатне 37-річний водій Peugeot збив двох дітей на електросамокаті — 10-річний хлопчик загинув на місці.

