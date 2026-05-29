Под Киевом двое подростков на Skoda и BMW попали в трагическое ДТП

21:34 29.05.2026 Пт
1 мин
Обоим водителям не было 18 лет и теперь следствие выясняет, кто отпустил их за руль
aimg Валерия Абабина
Фото: Под Киевом произошло трагическое ДТП (kv.npu.gov.ua)

В Переяславе Киевской области произошла смертельная авария с участием двух несовершеннолетних водителей. 17-летний парень за рулем Skoda получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Авария случилась сегодня около 14:30 на перекрестке в Переяславе. 15-летний водитель BMW столкнулся со Skoda под управлением 17-летнего парня. Водитель Skoda получил тяжелые телесные повреждения и скончался в больнице.

Следователи начали расследование по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 286 - нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека;
  • ст. 287 - выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации;
  • ст. 166 - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Фото: (kv.npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало о смертельном ДТП на Киевщине также с участием несовершеннолетних. 3 мая в селе Гатное 37-летний водитель Peugeot сбил двух детей на электросамокате - 10-летний мальчик погиб на месте.

