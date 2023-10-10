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Під Києвом більше тисячі абонентів залишились без світла: в чому причина

Фото: у Київській області понад тисячу абонентів залишилися без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Київській області без електроенергії залтшаються 1,2 тисячі абонентів. Причина тому - несприятливі погодні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

"Через несприятливі погодні умови залишаються знеструмленими 49 населених пунктів у Донецькій, Київській, Сумській, Чернігівській областях. Більшість із них - на Київщині, де залишаються без світла 1,2 тис. споживачів", - йдеться в повідомленні.

Знеструмлення через обстріли

Через обстріли без світла залишається також частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

"Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - зазначають на порталі.

Погода в Україні

Попри те, що метеорологічна осінь розпочалася в Києві на два тижні пізніше, 2 жовтня, вона вже показала свій "характер" не тільки в столиці - сильними поривами вітру, а і в Україні - в Карпатах вдарив мороз до -6 градусів.

Детальніше про погоду на робочий тиждень – у матеріалі РБК-Україна.

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