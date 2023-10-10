Под Киевом более тысячи абонентов остались без света: в чем причина

"Из-за неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 49 населенных пунктов в Донецкой, Киевской, Сумской, Черниговской областях. Большинство из них - в Киевской области, где остаются без света 1,2 тыс. потребителей", - говорится в сообщении.

Обесточения из-за обстрелов

Из-за обстрелов без света остается также часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

"Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности", - отмечают на портале.

Погода в Украине

Несмотря на то, что метеорологическая осень началась в Киеве двумя неделями позже, 2 октября, она уже показала свой "характер" не только в столице - сильными порывами ветра, но и в Украине - в Карпатах ударил мороз до -6 градусов.

Детальнее о погоде на рабочую неделю - в материале РБК-Украина.