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Под Киевом более тысячи абонентов остались без света: в чем причина

Фото: в Киевской области более тысячи абонентов остались без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Киевской области без электроэнергии остаются 1,2 тысячи абонентов. Причина тому – неблагоприятные погодные условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

"Из-за неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 49 населенных пунктов в Донецкой, Киевской, Сумской, Черниговской областях. Большинство из них - в Киевской области, где остаются без света 1,2 тыс. потребителей", - говорится в сообщении.

Обесточения из-за обстрелов

Из-за обстрелов без света остается также часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

"Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности", - отмечают на портале.

Погода в Украине

Несмотря на то, что метеорологическая осень началась в Киеве двумя неделями позже, 2 октября, она уже показала свой "характер" не только в столице - сильными порывами ветра, но и в Украине - в Карпатах ударил мороз до -6 градусов. 

Детальнее о погоде на рабочую неделю - в материале РБК-Украина.

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