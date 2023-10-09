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В Києві сьогодні сильні пориви вітру. Як діяти в таку негоду

Київ, Понеділок 09 жовтня 2023 08:23
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В Києві сьогодні сильні пориви вітру. Як діяти в таку негоду Фото: в Києві сьогодні сильні пориви вітру (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Протягом дня, 9 жовтня, в Києві очікуються сильні пориви вітру. Мешканцям столиці дали поради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

"Протягом дня в столиці очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності", - йдеться в повідомленні.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Як повідомлялося, погода в Україні 9 жовтня буде переважно без дощів, лише кілька областей накриють невеликі опади. Однак сьогодні слід очікувати на осіннє похолодання.

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