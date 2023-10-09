Коли в Україні потеплішає? Синоптики дали прогноз на робочий тиждень

Найближчими днями погоді в Україні навряд чи можна позаздрити. Водночас вже у п'ятницу, 13 жовтня, прийде істотне потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

10-11 жовтня

"У наступні дві доби без опадів, лише завтра вдень у північно-східних областях та Криму невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла", - йдеться в повідомленні.

При цьому, 10 жовтня на поверхні ґрунту, у західних, Житомирській та Вінницькій областях, а 11 жовтня в більшості областей і в повітрі заморозки 0-5°, температура вдень 7-14° тепла.

"Завтра на Одещині та в Криму, в середу на заході та південному заході країни до 17°", - додали в Укргідрометцентрі.

12 жовтня

В четвер переважно без опадів, лише у північних та північно-західних областях вдень місцями невеликий дощ; очікується підвищення температури на 4-8°. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с, 12 жовтня в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

13 жовтня

У п'ятницю вночі в Україні, вдень у Карпатському регіоні, південній частині та східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

"Температура вночі 8-13° тепла, у північній частині 5-10°, вдень 12-18°, у південній частині та центральних областях 16-22°", - кажуть синоптики.

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