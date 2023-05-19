Під Ізюмом підірвався чоловік: намагався сам знешкодити вибухівку

У селі Сніжківка Ізюмського району Харківської області чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої на власному подвір'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Повідомляється, що пристрій вибухнув, коли чоловік взяв його до рук та намагався самостійно знешкодити. Постраждалого госпіталізували.

Синєгубов нагадав, що при виявленні будь-якого підозрілого предмета його в жодному разі не можна брати до рук чи, пересувати. При цьому слід відійти від нього на безпечну відстань та повідомити піротехніків ДСНС або Нацполіцію.

Зазначимо, що частина Харківської області перебувала під тимчасовою окупацією росіян, проте українським захисникам вдалося звільнити більшу частину регіону. Проте на деокупованих територіях Харківської області мінна небезпека залишається дуже високою.

Так, 11 травня в Ізюмі чоловік наступив на протипіхотну російську міну "Пелюстку", через що йому ампутували частину ноги.

До того ж на початку травня в Ізюмському районі трактор підірвався під час проведення польових робіт.

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