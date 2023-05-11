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В Ізюмі чоловік наступив на російську "Пелюстку": залишився без ноги

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Харківська область, Четвер 11 травня 2023 11:09
В Ізюмі чоловік наступив на російську "Пелюстку": залишився без ноги Ілюстративне фото: в Ізюмі чоловік наступив на російську "Пелюстку" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мешканець Ізюму Харківської області підірвався на протипіхотній ворожій міні типу ПФМ-1 "Пелюстка".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС Харківської області.

"11 травня близько 07:30 стався черговий нещасний випадок, коли мирний мешканець деокупованого м. Ізюму підірвався на протипіхотній міні типу ПФМ-1 "Пелюстка", - сказано у повідомленні.

44-річний чоловік наступив на міну та отримав мінно-вибухову травму у вигляді ампутації лівої стопи. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Зазначимо, що міна ПФМ-1 "Пелюстка" - це надзвичайно небезпечна протипіхотна міна натискної дії. Вона призначена, щоб калічити людей, гарантовано травмуючи нижні кінцівки. При цьому для приведення її в дію достатньо докласти невелике зусилля - від кількох кілограм.

"Пелюстка" - це вибухонебезпечний предмет, який не вилучається, а знищується саперами на місці виявлення. При мінуванні він може застрягнути у гілках дерев чи залишитись на дахах будинків.

Нагадаємо, вчора в Херсонській області тракторист підірвався на ворожій міні.

Окрім того, трактор підірвався в Рівненській області - одна людина загинула, а ще одна постраждала.

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Харків ДСНС
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