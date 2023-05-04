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На полі під Ізюмом підірвався трактор: водія госпіталізовано

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Україна, Четвер 04 травня 2023 19:59
На полі під Ізюмом підірвався трактор: водія госпіталізовано Фото: під Ізюмом підірвався трактор (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 4 травня, в Ізюмському районі, у полі, під час проведення польових робіт підірвався трактор. В результаті інциденту водія госпіталізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління ДСНС України у Харківській області.

"Знову стався підрив сільськогосподарської техніки на протитанковій міні. Рухаючись по полю неподалік с. Погонівка Барвінківської громади Ізюмського району, трактор наїхав на протитанкову міну", - повідомили рятувальники.

За їх даними, внаслідок вибуху 37-річний тракторист зазнав численних тілесних ушкоджень, в зв'язку з чим його було госпіталізовано до медичного закладу.

З огляду на ситуацію українців закликали бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку:

  • нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків;
  • не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;
  • не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети;
  • не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли про схожий інцидент, що відбувся на околицях Чернігова.

Також нещодавно у Київській області діти виявили протипіхотну міну з розтяжкою.

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