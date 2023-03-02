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Під Ізюмом автомобіль підірвався на міні: четверо людей загинули

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Харківська область, Четвер 02 березня 2023 13:48
Під Ізюмом автомобіль підірвався на міні: четверо людей загинули Ілюстративне фото: під Ізюмом автомобіль підірвався на міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Автомобіль з чотирма чоловіками всередині наїхав на російську протитанкову міну в Ізюмському районі. Усі люди загинули на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"На території Ізюмського лісового господарства біля с. Співаківка працівник цього господарства та ще 3 чоловіків, що їхали з ним на автомобілі, підірвалися на протитанковій міні. Всі четверо чоловіків 21-го, 39-ти, 43-х та 54-х років загинули на місці", - написав він.

Синєгубов висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

При цьому голова ОВА підкреслив, що у Харківській області залишається дуже високою мінна небезпека. Він наголосив, що ліси та лісосмуги на деокупованих територіях є дуже небезпечними через міни, що залишені росіянами.

"Відвідування лісів до їх повного розмінування може коштувати життя", - додав він.

РБК-Україна повідомляло, скільки людей підірвалося на мінах після деокупації Харківської області.

Вчора трактор підірвався на міні під Херсоном, внаслідок чого двоє людей зазнали поранень.

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