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Под Изюмом автомобиль подорвался на мине: четыре человека погибли

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Харьковская область, Четверг 02 марта 2023 13:48
Под Изюмом автомобиль подорвался на мине: четыре человека погибли Иллюстративное фото: под Изюмом автомобиль подорвался на мине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Автомобиль с четырьмя мужчинами внутри наехал на российскую противотанковую мину в Изюмском районе. Все люди погибли на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"На территории Изюмского лесного хозяйства возле с. Спиваковка работник этого хозяйства и еще 3 мужчины, которые ехали с ним на автомобиле, подорвались на противотанковой мине. Все четверо мужчин 21-го, 39-ти, 43-х и 54-х лет погибли на месте", - написал он.

Синегубов выразил соболезнования родным и близким погибших.

При этом глава ОВА подчеркнул, что в Харьковской области остается очень высокой минная опасность. Он подчеркнул, что леса и лесополосы на деоккупированных территориях очень опасны из-за мин, которые оставили россияне

"Посещение лесов до их полного разминирования может стоить жизни", - добавил он.

РБК-Украина сообщало, сколько людей подорвалось на минах после деоккупации Харьковской области.

Вчера трактор подорвался на мине под Херсоном, в результате чего два человека получили ранения.

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