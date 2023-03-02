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Під Херсоном трактор підірвався на міні і спалахнув: двоє поранених

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Україна, Четвер 02 березня 2023 11:20
Під Херсоном трактор підірвався на міні і спалахнув: двоє поранених Фото: під Херсоном трактор підірвався на міні і спалахнув, двоє поранених (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 1 березня, в Бериславському районі за межами села Архангельське, у полі, двоє чоловіків на тракторі наїхали на вибуховий пристрій. Обидва отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Внаслідок вибуху транспортний засіб загорівся, а чоловіки отримали травми різного ступеню тяжкості. Постраждалих, каретою швидкої допомоги, було доставлено в лікувальний заклад", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники просять не нехтувати правилами безпеки.

"Не відвідуйте місця, які ще не обстежували піротехнічні групи. Пересувайтеся лише твердими покриттями та основними дорогами! Бережіть життя!" - додали в ДСНС.

Як повідомлялось, у Херсонській області двоє людей підірвалися на мінах. У першому випадку чоловік приніс снаряд додому, у другому - через вибух загорівся трактор, водія врятували.

Нагадаємо, 28 лютого, у Херсонській області на російській міні підірвався чоловік. НС сталася поблизу села Давидів Брід Великоолександрівської громади. Чоловік залишився без частини правої ноги.

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