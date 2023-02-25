Після деокупації Харківської області на мінах підірвались майже 170 людей

У Харківській області на деокупованих територіях підірвалися 169 людей через вибухові пристрої, які залишили за собою росіяни.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає РБК-Україна з посиланням на публікацію прокуратури.

За його словами, серед постраждалих - 136 цивільних осіб, з яких 34 загинули. Крім того, поранено 8 поліцейських вибухотехніків, 24 працівників ДСНС, з них 5 загинули, та працівника вибухотехнічної служби НАБУ.

Голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вважає, що навесні кількість підривів може стати більшою. Він пояснив, що багато людей поїдуть на дачі, а більшість дачних ділянок, що розташовані в Чугуївському, Балаклійському, Харківському районах заміновані.